Yellow zit weer vol nieuwe plannen

Yellow - New Beginning



Het tijdstip van verschijning kon niet beter volgens toetsenist Rob de Winter: "Het nummer bestond al langer, maar het komt wel mooi uit om het juist nu uit te brengen. We zijn weer opnieuw begonnen."

Solo

Voor de single speelde de Zeeuwse trompettist Rik Mol een solo in. Joyce: "We kregen een tip van onze producer Han Nuijten. Het liedje had iets nodig à la Penny Lane van The Beatles. Toen was de keus voor Rik Mol snel gemaakt." Rob: "We kenden elkaar al, ik zat vroeger met hem op de middelbare school. En onze drummer Edwin heeft ook wel eens met hem samengespeeld. We hebben het liedje naar hem opgestuurd en hij reageerde meteen enthousiast. Door zijn bijdrage krijgt het nummer echt de 'feel' van The Beatles."

Het liedje had iets nodig à la Penny Lane van The Beatles. Toen was de keus voor Rik Mol snel gemaakt."" Joyce Gyselinck - zangeres Yellow



Yellow bestaat sinds 2010 in deze samenstelling met Edwin van Vlierden (drums), Dennis Notebaart (bas), Rob de Winter (toetsen) en Joyce Gyselinck (zang). In de afgelopen jaren zijn de vier ontzettend op elkaar ingespeeld. Joyce: "Het is eerst aftasten wat je aan elkaar hebt. Nu zijn we productiever omdat je precies weet hoe iedereen in elkaar zit."

Muzieksmaak

Hoewel de leden allemaal een verschillende muzieksmaak hebben, komen ze er toch altijd uit met elkaar. Joyce: "We zijn erg perfectionistisch en iedereen heeft z'n mening, dus je bent op zoek naar concensus."

De vorig EP is van drie jaar geleden. Rob: "Het is altijd een intensief proces en je hebt ook weer geld nodig. Je moet soms eventjes niks doen om er dan weer fris in te kunnen gaan. Natuurlijk hoor je altijd dingetjes waarvan je denkt: de volgende keer doen we het weer anders, maar ik ben er nog steeds heel blij mee."

Nieuw concept

De bandnaam Yellow blijft wel moeilijk vindbaar op internet. Joyce: "We zijn wel bezig met het uitwerken van een nieuw concept van Yellow, een soort heruitvinding van de band. Dan gaat er ook iets met de naam gebeuren. We dromen ervan in de toekomst nog eens een album uit te brengen."

De nieuwe EP van Yellow verschijnt in het najaar. Deze zomer staan optredens gepland in Wemeldinge en enkele in België.