Oesterkweker Danny durft het aan

Het kweken zit in mijn bloed, ik kan niet zonder." Danny Nelis, oesterkweker

Oesters worden nog amper geoogst door een hardnekkig virus en een slak die alle jonge oesters aantast. Maar Nelis durft en doet het.

Matten

Hij stopt met de traditionele kweek van oesters op de bodem en stapt over op de Franse manier van kweken: in een soort matten, drijvende tafels. In Frankrijk wordt die methode volop toegepast, maar hier in Zeeland is het nieuw. Om bij zijn nieuwe percelen te kunnen komen, heeft hij een nieuwe, plattere boot nodig en dat is C'est la Vie geworden. Een investering van 500.000 euro.

Tijd en geld

De nieuwe manier van kweken kost tijd en geld. Daarom gaat hij het kweken combineren met het organiseren van rondvaarten in de zomer. Tijdens die rondvaarten geeft hij uitleg over de oester- en mosselcultuur. Nelis: "Ik zie steeds meer toeristen hier in Yerseke. Kijk ook naar de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid voor die groep rond de oesterputten. Ik hoop daar ook op in te kunnen spelen. En het lijkt me ook heel leuk om te gaan doen."

Oesterboorder doodt jonge oesters (foto: Omroep Zeeland )

Door de schelp boren

De oestersector heeft veel last van de oesterboorder. Dat is een slakkensoort die de afgelopen jaren vooral het oesterbroed heeft aangetast. De slak boort zich een weg door de schelp van jonge oester. Daardoor gaan grote delen van de oogst van de oesters verloren. De sector en provincie hebben 250.000 euro uitgetrokken voor een reddingsplan. Maar Nelis denkt niet dat dat plan op korte tijd voldoende gaat opleveren. Hij hoopt door de nieuwe methode minder last van de slakken te hebben, omdat zijn oesters niet langer op de bodem liggen.

Minicamping

De combinatie van toerisme en oesterkweek doet denken aan de minicamping. Ook daar verdeelt de boer zijn tijd tussen werk op het land en het runnen van een camping, toerisme dus. Nelis: "Het oesterkweken zit in mijn bloed, ik kan niet zonder. En ik denk dat ik het op deze manier kan blijven doen. "

Op de boot kunnen 50 passagiers. Nelis verwacht over een week te kunnen gaan varen.