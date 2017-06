Geld voor behoud pontje Sluiskil

Het veerpontje bij Sluiskil (foto: André Boot / Omroep Zeeland Flickr)

In mei trok de stichting die het pontje beheert aan de bel omdat het geld op is. Daarmee kwam het voortbestaan van de veel gebruikte verbinding in gevaar. Op werkdagen maken zo'n 300 scholieren en werknemers gebruik van het pontje.

In 2012 nam de stichting het schip over van Rijkswaterstaat en kreeg toen geld mee om het pontje nog minstens drie jaar in de vaart te houden. Nu, vijf jaar later, is dat geld op. Daarom wilden veel partijen in Provinciale Staten dat de provincie zou bijspringen.

Schamen

De uitkomst van een debat vrijdagmiddag is dat de provincie de komende twee jaar 15.000 euro bijlegt om het pontje in de vaart te houden. Ook het bedrijfsleven in de regio en de gemeente Terneuzen moeten wat de provincie betreft bijspringen. Gedeputeerde Van der Maas zei daarover: "Als het pontje zo belangrijk is voor je inwoners, dan moet je je als gemeente schamen dat je er zo weinig geld voor uittrekt."