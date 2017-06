Mannen opgepakt voor ernstig zedendelict

Politie (foto: Politie Zeeland)

Direct na het incident waar de politie niets over kwijt wil is een 16-jarige Middelburger aangehouden. Na uitvoerig onderzoek zijn vrijdagmiddag vervolgens bij een tankstation aan de A58 ter hoogte van Goes een 20-jarige Middelburger en een 20-jarige Souburger opgepakt. Een 21-jarige Vlissinger die bij hen was is ook aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het duo geholpen te hebben bij het uit handen blijven van de politie.

De verdachten zitten alle vier nog vast. In het belang van het onderzoek wordt pas als ze zijn verhoord nadere informatie door de politie naar buiten gebracht.