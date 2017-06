Fietsen door Midden-Zeeland voor kankerbestrijding

Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende afstanden; 25, 50, 80 en 120 kilometer.

Drie dagen Delta Ride for the Roses

De Delta Ride for the Roses is geen wedstrijd, maar een fietsrit in de strijd tegen kanker. Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de tocht een roos, die symbool staat voor een morgen voor iedereen. Sinds 2009 wordt er ieder jaar een Zeeuwse Ride for the Roses op de Bevelanden verreden. Dit jaar telt het evenement drie onderdelen en is het een echt fietsweekend geworden.

Omroep Zeeland doet het hele weekend verslag van de Delta Ride for the Roses via verschillende kanalen. Houd vooral de website en de Facebookpagina Fietsen in Zeeland in de gaten voor het laatste nieuws Ride-nieuws. Zaterdagochtend hoor je van alles over de Ride in het radioprogramma Weekend en maandagavond kan je op televisie kijken naar een uitgebreid verslag van de eerste Zeeuws-Vlaamse Ride.

Luister hier naar een gesprek met voorzitter Eddie Bogaert:

