Man dreigt met een mes in Vlissingen

(foto: Politie)

Worsteling

Agenten werden rond 22.20 uur gealarmeerd. Agenten zagen in het halletje van de woning dat een man en een vrouw de bedreiger vast hadden. De bedreiger had op dat moment nog een mes in zijn handen. De man en de vrouw waren in worsteling met de verdachte.

De man weigerde in eerste instantie het mes los te laten. Uiteindelijk liet de man los en kon hij worden afgevoerd naar het politiebureau. De reden dat de verdachte de vrouw bedreigde komt door een eerder conflict tussen de twee.