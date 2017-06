Verzet Goese Wendy's tegen fastfoodgigant (foto: Weny's Goes)

Eigenaar Raymond Warrens noemde in 1988 de snackbar in het centrum van Goes naar zijn dochter Wendy, evenals de oprichter van de Amerikaanse fastfoodketen zo'n twintig jaar eerder. De snackbar in Goes legde in 1995 het merkenrecht op de naam Wendy's vast voor de Benelux.

Kleine Wendy wint

Met het plan om vestigingen in Europa te openen stuitte de fastfoodketen op Warrens merkenrecht. De verschillende rechtszaken over de naam werden tot nu toe allemaal gewonnen door kleine Wendy's, aldus De Volkskrant.

Snackbar Wendy's aan de Koningstraat in Goes werd in 1988 door Raymond Warrens geopend. Hij is ook de eigenaar van coffeeshop High Life in Goes. Hij kocht onlangs het leegstaande restaurant aan de voet van de Zeelandbrug met de bedoeling om er een coffeeshop te beginnen. Maar dat staat de gemeente Schouwen-Duiveland niet toe. Volgens het artikel in De Volkskrant zou daar nu een tweede vestiging van Wendy's komen.

"Ze hadden zeker niet verwacht dat zo'n Zeeuwse boerenlul ze al twintig jaar dwarszit," zo laat de bedrijfsleider van de snackbar in de krant weten. De afgelopen jaren heeft eigenaar Raymond Warrens de zaak bewust uit de media gehouden vanwege de lopende rechtszaken.

Amerikaanse fastfoodgigant buigt voor Goese snackbar (foto: Wendy's USA)

Geld

Volgens betrokkenen in de krant gaat het Warrens niet om het geld, maar wordt hij een man van principes genoemd. "Niemand hoeft hem te vertellen wat er op zijn gevel mag staan en wat niet."