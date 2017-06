Minderhoud in Nederlandse equipe voor CHIO

Hans Peter Minderhoud (foto: Omroep Zeeland)

Kwalificatie EK

Het CHIO in Rotterdam is het enige Nederlandse buitenconcours dat zowel in het springen als het dressuur een officiële vijfsterrenwedstrijd is.



Daarnaast is het CHIO ook een kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap dressuur. Het EK wordt in augustus in Zweden gereden.