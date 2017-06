In Oostburg zijn twee gebouwen beklad met hakenkruizen. Dat meldt de jeugdagent van Sluis op Instagram.

Dak

Eén van de bekladde gebouwen is het vogelspothuisje aan het Grotegat in Oostburg. Ook drie ruiten van het Zwincollege moesten het ontgelden. Hier zijn de vernielers via de Nieuwstraat het dak van de school opgeklommen. In beide gevallen is de politie op zoek naar getuigen.