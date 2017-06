Man in militaire outfit opgepakt in Vlissingen

In Vlissingen is een 23-jarige man opgepakt die in militaire outfit rondliep. In de Jozef Israelslaan liep hij met bedekt gezicht, een stok bij zich en een rugzak om. Daarna fietste hij door verschillende straten.

Man in militaire outfit opgepakt in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland) Gefouilleerd en aangehouden In de Badhuisstraat, vlakbij de watertoren, is hij door de politie aangehouden. Agenten hebben de man op straat gefouilleerd en de rugzak bekeken. Hij is meegenomen naar het cellencomplex Torentijd. Volgens de politie gaat het om een zwaar verward persoon. Bij de politie waren verschillende meldingen binnengekomen van mensen die de situatie verdacht vonden.