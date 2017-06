Scholiere in actie voor Leger des Heils

Wisse, die in de vierde klas van het Havo zit, kwam in contact met het Leger des Heils door een profielwerkstuk dat ze moest maken voor school. Ze kwam er achter dat het Leger te weinig producten heeft om de Zeeuwse gezinnen te helpen die te weinig geld hebben om voedsel te kopen. Binnen een paar weken zette ze daarom samen met een vriendin deze actie op touw.



Bezoekers van de supermarkt krijgen bij binnenkomst een briefje waarop staat welke producten ze kunnen doneren. Zo gaat het om eten dat lang houdbaar is en voorziet in de basisbehoefte. Zo staat er geen alcohol of groente op de lijstjes.

Actie Leger des Heils Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Enthousiast

Bezoekers reageren vaak enthousiast op de actie van Wahine Wisse. "Veel mensen willen meedoen of hebben zelfs al gehoord van de actie. Maar niet iedereen hoor. Een enkeling vindt dat we opdringerig zijn, omdat we ze een briefje aanreiken."

Het Leger des Heils is erg blij met de actie van Wahine. De mensen bij het Leger des Heils vangen mensen op, die bijvoorbeeld moeten wachten op goedkeuring van de Voedselbank.

Wahine: "Als je voedselpakketten van de Voedselbank aanvraagt via de gemeente, duurt dat soms wel 6 weken en als je het voedsel echt nodig hebt, kun je natuurlijk geen 6 weken wachten. Dus het Leger des Heils geeft voedselpakketten in samenwerking met de gemeente weg aan de mensen die het nodig hebben. Maar dat kost niet niks. Ze moeten het hebben van vrijwilligers en betalen het uit hun eigen zak."

"Omdat het Leger des Heils momenteel best veel voedselpakketten moet maken en er niet veel voorraad is, heb ik zelf boodschappen meegenomen die ik de week ervoor had verzameld. Ze waren er superblij mee. De vrijwilliger aan wie ik ze gaf had tranen in haar ogen omdat ze het zo'n mooi gebaar vond. Ze zei dat ze de avond ervoor zich grote zorgen had gemaakt over hoe ze de volgende morgen de pakketten vol zou moeten krijgen omdat er nog maar zo weinig in voorraad was."