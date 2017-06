Inbrekers betrapt bij hennepkwekerij

Inbrekers betrapt bij hennepkwekerij (foto: HV Zeeland)

Twee inbrekers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door de politie op heterdaad betrapt in Terneuzen. Kort voor hun aanhouding hadden ze mogelijk een hennepkwekerij in een woning aan de Da Costastraat leeggeroofd.

Toen de politie na een tip bij de woning aankwam, klom een verdachte op het dak van een schuurtje. Maar kort daarna gaf hij zich over. Het is een man van 29 uit Amersfoort. Een tweede verdachte, een man (39) uit Spijkenisse, probeerde zich nog te verstoppen in een brandgang, maar ook hij werd snel gevonden. Om er zeker van te zijn dat er geen andere verdachten meer aanwezig waren gingen agenten de woning binnen. Daar vonden ze een hennepkwekerij. De planten zijn vernietigd. De bewoner van het pand heeft zich bij de politie gemeld. Hij wordt ondervraagd over de hennepkwekerij. De politie werd gewaarschuwd dat er een mogelijke inbraak in een pand aan de Da Costastraat gaande zou zijn. In de tuin van een aangrenzende woning betrapte de politie een 29-jarige man uit Amersfoort. Hij klom nog het dak van een schuurtje op, maar hij besloot eieren voor zijn geld te kiezen. Hij werd aangehouden. Tweede verdachte Een tweede verdachte, een 39-jarige man uit Spijkenisse, probeerde zich nog in de brandgang te verstoppen, maar ook hij werd aangehouden. Om er zeker van te zijn dat er geen andere verdachten meer aanwezig waren, gingen agenten de woning in. Daar vonden ze een hennepkwekerij. Er was verder niemand aanwezig. De hennepkwekerij is geruimd. De bewoner van het pand heeft zich inmiddels ook bij de politie gemeld.