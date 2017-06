Keurmeesters krijgen in Goes 450 biertjes te verwerken

Het kampioenschap werd georganiseerd door De Deltabrouwers uit Goes. De deelnemers kwamen uit Nederland, België en Duitsland. Via zes categorieën (op basis van licht of donker en het alcoholpercentage) werden zaterdag in de Goederenloods in Goes de winnaars gehuldigd.

Prijswinnaars 2017



Klasse A

Ari Stoop met een Geuze Lambiek



Klasse B

Hein van Dee met een Milk Stout



Klasse C

Sjaak van der Lee met een Blond



Klasse D (koningsklasse)

Rob Stel met een Scotch



Klasse V (vrije klasse)

Maarten Heijligers met een Scotch Imperial Stout



Klasse E (kloon-klasse)

Rudi Dingemanse uit Goes

Bij de bierwedstrijden en op het bierfestival zijn steeds meer jongeren en vrouwen te vinden. "Bierbrouwen is hip, een hype geworden", zegt één van de brouwers van het eerste uur.

Grootste biergildes

Ook vijf jaar geleden werd het kampioenschap in Zeeland gehouden. De organisatie van het Open Nederlands Kampioenschap bierbrouwen rouleert langs de grootste Nederlandse biergildes. Met 120 leden behoren De Deltabouwers tot die grootste gildes van Nederland.