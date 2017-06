Smerdiek kansloos ten onder in beslissingsduel

De voetballers van Smerdiek zijn er niet in geslaagd om in de beslissingswedstrijd tegen Schelluinen promotie naar de 3e klasse van het zaterdagvoetbal af te dwingen. In Zevenbergen gingen het team van trainer Johan Sulkers na een ruststand van 0-3 kansloos met 0-8 ten onder.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) De vierdeklasser uit Sint Maartensdijk kon aantreden in deze extra wedstrijd doordat DIA zich terugtrok uit het zaterdagvoetbal. Door de overtuigende winst neemt Schelluinen (Zuid-Holland) de plek in de derde klasse over van die club uit Teteringen.