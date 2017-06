Terhole verlaat standaardvoetbal

voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Uittocht

Terhole, dat te kampen heeft met en uittocht van spelers, werd afgelopen seizoen dertiende en laatste in de vijfde klasse. Volgens voorzitter Karel Freijzer wordt het steeds moeilijker voor de club overeind te blijven. "De plaats op de ranglijst maakt het ook niet aantrekkelijker voor spelers om over te stappen naar Terhole. Van de selectie van het huidige seizoen stappen enkele spelers over naar Clinge en veel spelers gaan naar Brabant om te studeren of te werken.



Er blijven nog wel een paar spelers over die de club trouw blijven en die in het tweede elftal in de reserve klasse gaan spelen. Het niveau van het tweede gaat daarmee wel omhoog,maar promotie is volgens de voorzitter te hoog gegrepen.

Definitief afscheid?

Voorzitter Freijzer weet nog niet of het een definitief afscheid is van het standaardvoetbal. Hij zegt dat de club dat van jaar tot jaar wil bekijken en dat het nu nog te vroeg is om dat nu al te kunnen zeggen. "In ieder geval was het geen optie om over te stappen naar het zaterdagvoetbal". Terhole,dat 46 jaar bestaat, speelde in het vorige decennium al enkel seizoenen in de reserve vierde klasse maar keerde na twee jaar weer terug in het standaardvoetbal.