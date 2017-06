Beiaardfestival laat klokjes klinken

Groot scherm

Beiaardiers David van der Vlies en Lydia Zwart speelden melodieën op het carillon. Het spelen was te volgen via een cameraverbinding en te bekijken via een groot scherm.



Open Tuindagen

Bezoekers konden een kijkje nemen in de toren en de speeltrommel bekijken. De trommel speelt ieder half uur een muziekstuk. Het beiaardfestival is georganiseerd samen met de open tuindagen. De tuindagen zijn ook nog op zondag te bezoeken.

Beiaardfestival in Veere (foto: Omroep Zeeland)