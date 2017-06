Maagklachten vellen Zeeuwse deelnemers bij WK Ultratrail

Erwin Adan (links) en Tim Pleijte (foto: Facebook)

Uur achterstand

De beste Zeeuw werd uiteindelijk Tim Pleijte uit Vlissingen, die op de 73e plaats eindigde. Pleijte, die Nederlands kampioen trailrunning is, kwam met een tijd van 5 uur,24 minuten en 40 seconden ruim een uur later binnen dan de winnaar Luis Alberto Hernando uit Spanje. Daarmee was hij de vierde Nederlander die over de finish kwam. Beste landgenoot was de Nederlandse Amerikaan Zachary Freudenburg uit Diemen.

Andere Zeeuwen

Behalve Pleijte deden er nog drie andere Zeeuwen mee aan het WK Ultratrail. De eveneens uit Vlissingen afkomstige Erwin Adan liep de wedstrijd niet uit door de maagproblemen.



Bij de dames stonden Mirte Overkamp uit Vlissingen en Leonie Ton uit Wissenkerke aan de start. Leonie Ton kwam als 191e deelnemer over de finish. Ze liep een tijd van 6:32.01'. Mirthe Overkamp werd 226e in 7:38.42'. Ook de dames hadden maagklachten, maar liepen de wedstrijd desondanks toch uit.



Volgens Erwin Adan werden de maagklachten waarschijnlijk veroorzaakt door het eten van vrijdagavond, toen de leden van de Nederlandse ploeg na de openingsceremonie gezamenlijk hebben gegeten.