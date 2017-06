Apollo'69 omarmt Sjaak Swart bij jubileum

Vijftig jaar

De wedstrijd werd bij Apollo'69 georganiseerd ter ere van het vijftig jarig bestaan. De clubnaam suggereert wel 1969 als oprichtingsjaar, maar twee jaar eerder zag de fusieclub al het levenslicht. Na meerdere activiteiten ter ere van het jubileum was de wedstrijd tegen Lucky Ajax het hoofdnummer.



Tot een overwinning voor Apollo'69 kwam het niet. Voor rust stond het 0-3, door onder meer twee goals van Kiki Musampa. In de tweede helft scoorden de oud-Ajacieden nog drie keer, maar wist ook Apollo twee keer het net te vinden. Justin Schaalje en Pascal Korsuize tekenden voor de treffers. De eindstand was dus 2-6.



Tien á vijftien keer

Mister Ajax Sjaak Swart (78) speelt nog tien tot vijftien keer per jaar mee met Jong Ajax. Hij geniet er iedere keer weer van. "Je komt op plaatsen waar je nog nooit geweest bent en mensen vinden het prachtig dat je komt. In Zeeland is het altijd leuk en mooi weer. Ik heb alle steden wel gehad denk ik."

Onder Utrecht

Naast Swart waren Simon Tahamata en Kiki Musampa de grote namen in de selectie van Lucky Ajax die acte de presence gaven in 's-Gravenpolder. Andere spelers aan de kant van de Amsterdammers waren Kevin Bobson, Brutil Hosé, Dennis Gerritsen en Danny Muller. Tahamata vond dat hij ver had moeten rijden om in Zeeland te komen. "Sjaak zegt dan altijd dat het net onder Utrecht ligt. Maar dit is toch een heel stuk onder Utrecht."