Eerste Zeeuws-Vlaamse Ride van start

De Delta Ride for the Roses is een bijzondere fietstocht. Het is geen wedstrijd, maar een fietstour in de strijd tegen kanker. Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de tocht een roos, die symbool staat voor een morgen voor iedereen. De Ride probeert zoveel mogelijk geld op te halen voor de KWF Kankerbestrijding.

Sinds 1998 wordt - naar voorbeeld van het initiatief van Lance Armstrong - de Ride for the Roses ieder jaar in Nederland georganiseerd. Sinds het landelijke evenement in 2008 naar Zeeland kwam, wordt de Delta Ride for the Roses ieder jaar in Goes georganiseerd.

De afgelopen jaren groeide de Zeeuwse Ride uit tot een meerdaags evenement. In 2015 werd de Ladies Night Ride op vrijdag aan het evenement toegevoegd, in december 2016 organiseerde de organisatie de StrandRide en dit jaar zijn er dus voor het eerst ook routes in Zeeuws-Vlaanderen.

Succesvolle editie

De Zeeuws-Vlaamse Ride lijkt nu al een succes. Het maximale aantal van 2500 fietsers verscheen aan de start op de Markt in Terneuzen vanochtend. Om 16.00 uur maakt de organisatie de opbrengst van drie dagen Delta Ride, inclusief de Ladies Night Ride van vrijdag en de Delta Ride Midden-Zeeland van zaterdag, bekend.

Routes

Net als de vertrouwde Delta Ride die ieder jaar vanuit de Zeelandhallen in Goes start, zijn er vier afstanden: 120, 80, 50 en 25 kilometer. Alle deelnemers starten en finishen op de Markt in Terneuzen. De routes van de twee langste afstanden lopen onder andere via de weg langs de Westerschelde naar Hengstdijk, langs Lamswaarde en Hulst naar Westdorpe en vervolgens terug naar Terneuzen. De kortere routes over 25 en 50 kilometer gaan via Hoek naar Philippine, door het Braakmangebied terug naar Terneuzen.

