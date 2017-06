Luchtballon landt in woonwijk

Luchtballon Vlissingen

Bron: RTV Vlissingen

Strandwal

De luchtballon was afkomstig uit België en kwam rond 21.50 uur, via de Westerschelde, over Vlissingen gevaren. De ballon voer alleen zo laag dat het de vraag was waar hij ging landen. Uiteindelijk landde het gevaarte veilig langs de Strandwal vlakbij de Rondweg Koudekerke.