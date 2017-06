Gewonde bij vechtpartij Goes

Bij een vechtpartij in de binnenstad van Goes is een gewonde gevallen. Aan de hand van camerabeelden heeft de politie een aantal aanhoudingen verricht.

(foto: Omroep Zeeland) De vechtpartij ontstond volgens HV Zeeland rond sluitingstijd van de uitgaansgelegenheden in het centrum. De identiteit van de gewonde en de aard van de verwondingen zijn niet bekend gemaakt. De politie heeft beelden van bewakingscamera's bekeken om te bepalen wie er moest worden aangehouden. Ook zijn getuigen gehoord.