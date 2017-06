Auto in brand gestoken Middelburg

De brandweer kreeg om 4.15 uur een melding van een autobrand aan de Smaragdplaats en zette twee bluswagens in. Van de auto bleef niets meer over. Het wrak is na de brand weggesleept. Een naastgelegen schuurtje werd beschadigd door de hitte.

Eerder die nacht stond ook een aanhanger in brand aan de Robijn, een paar straten verderop.