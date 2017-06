Hardrijder gepakt door videosurveillance

Een automobilist is zondagmorgen op de A58 in de buurt van Rilland bekeurd voor te hard rijden. De videosurveillancewagen van de politie klokte de bestuurder met een gemiddelde van 180 kilometer per uur.

Videosurveillance pakt hardrijder (foto: Twitter: Team Verkeer ZWB) De automobilist kreeg een bekeuring, maar mocht wel verder rijden.



Duitser

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook al een bestuurder aangehouden door de videosurveillance. Toen reed een Duitse automobilist met gemiddeld 209 kilometer per uur over de A58. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.