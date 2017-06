Wandelend de 'pareltjes' van Zeeland ontdekken

Ook geschikt voor kinderen

Zo is er de parelroute 'Tranen' bij Ouwerkerk, een wandeling van 3 kilometer. "Die is ook geschikt voor kinderen. We hebben de routes zo gemaakt dat ze ook voor mensen die niet echt van wandelen houden, goed te doen en ook leuk zijn", zegt Reinder de Jong van VVV Zeeland.

Het is een soort speurtocht. Via een app beantwoord je tijdens de wandeling vragen en verzamel je letters. Je ziet ook filmpjes over de omgeving. Als je de antwoorden goed hebt, kun je een beloning - een parel- ophalen bij de startlocatie van de route, in dit geval het Watersnoodmuseum.

Natuur en dorp

De routes gaan door steden en dorpen, maar ook door natuurgebieden en bieden historische informatie. Zo vertelt de tocht in Zierikzee over het handelsverleden, en die in Westkapelle gaat over de oorlog. De routes zijn gratis en zijn ook in het Duits vertaald.

Een route ontwikkelen kost 8000 euro. De eerste acht zijn betaald door de gemeenten. De Jong: "Maar ook bedrijven, natuurorganisaties of bijvoorbeeld Rijkswaterstaat kunnen, als ze een verhaal te vertellen hebben, een route laten ontwikkelen."