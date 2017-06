Samir Yaaqobi nieuwe trainer Groene Ster

Samir Yaaqobi is de opvolger van Hicham Benhammou als trainer van Groene Ster (foto: twitter Samir Yaaqobi)

KNVB

De Rotterdammer Yaaqobi (39) speelde zowel in Nederland als België op het hoogste niveau bij clubs als Hilversum, Malabata, Hovocubo, KVK Malle en TPP Rotterdam. Voor Marokko kwam hij tot twaalf interlands. Als trainer begon Yaaqobi bij DZS uit Dordrecht en was hij zes jaar actief als districtscoach bij de KNVB. Daarnaast had hij dus Watergras onder zijn hoede.



Groene Ster Vlissingen eindigde afgelopen seizoen als zesde in de eredivisie.