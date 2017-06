Tolhoek vierde Nederlander in Dauphiné

Antwan Tolhoek is in het algemene klassement van de Franse World Tour-wedstrijd Critérium du Dauphiné op een 49e plaats geëindigd. Met dit resultaat was wielrenner uit Yerseke de vierde Nederlander in het klassement.

Antwan Tolhoek (foto: LottoNL-Jumbo) Slotetappe In de slotetappe naar Plateau de Solaison reed Tolhoek in de ontsnapping mee. Maar al snel in de wedstrijd brandde de strijd tussen de klassementsrenners los.



Top 50 Uiteindelijk finishte Tolhoek als 31ste op ongeveer een kwartier van de Deense winnaar Jacob Fuglsang. Door dat resultaat belandde hij in de top 50 van het algemeen klassement en op de dertiende plaats in het jongerenklassement. De andere Zeeuwse deelnemer, Marco Minnaard uit Wemeldinge, eindigde op plaats 58. Vandaag eindelijk ook eens mee in de kopgroep @dauphine! Maar al vroeg ontplofte alles, uiteindelijk dus 115km volgas!! Dauphine pic.twitter.com/VmVBGWDOi5 — Antwan Tolhoek (@TolhoekAntwan) June 11, 2017 Tour de France De Franse wedstrijd staat bekend als een voorbereidingswedstrijd op de Tour de France die op 1 juli van start gaat. Minnaard hoopt op een plekje in de Tour-selectie van zijn ploeg Wanty-Groupe Gobert.