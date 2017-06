Hogere opbrengst Delta Ride for the Roses

Zeeuws-Vlaanderen

Het hoge bedrag is niet moeilijk te verklaren: het evenement werd dit jaar met een extra dag uitgebreid: voor het eerst organiseerde het comité een Delta Ride in Zeeuws-Vlaanderen.

Het Delta Ride-weekend begon op vrijdag met de Ladies Night Ride in Goes. Zaterdag werd als vanouds de Delta Ride for the Roses in Midden-Zeeland verreden. Zondag stapten zo'n 2500 deelnemers op de fiets voor de eerste Delta Ride in Zeeuws-Vlaanderen. In totaal telde de Delta Ride of the Roses meer dan zesduizend deelnemers.

Eindbedrag Delta Ride for the Roses (foto: Omroep Zeeland)

Kippenvel

In een reactie zei voorzitter Eddie Bogaert ontzettend blij te zijn met het resultaat. "Fenomenaal, ik krijg er gewoon kippenvel van" Bogaert zei zeker te weten dat ook KWF Kankerbestrijding onder de indruk van de opbrengst zal zijn. En over de 'uitstap' naar Zeeuws-Vlaanderen zei Bogaert dat dit ongetwijfeld een vervolg krijgt.

Opbrengsten Delta Ride for the Roses

Jaar Opbrengst Deelnemers 2008* € 1.101.000,- 14.065 (*landelijke Ride) 2009 € 50.663,- 3.016 2010 € 66.416,- 2.800 2011 € 104.607,- 4.160 2012 € 144.324,- 4.769 2013 € 169.760,- 5.969 2014* € 1.176.336,- 11.995 (*landelijke Ride) + 2.499 Ride BEFORE 2015 € 135.008,- 4.344 + 491 Ladies Night Ride 2016 € 115.276,- 3.645 + 629 Ladies Night Ride

Geld voor onderzoek

De opbrengst van de Ladies Night Ride is dit jaar bestemd voor betere opsporing van baarmoederhalskanker. De opbrengsten van de Delta Ride in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen gaat naar onderzoek over prostaatkankerbehandeling.

Het fietsevenement in Zeeland bracht de afgelopen jaren in totaal ruim 3 miljoen euro op. Gemiddeld per jaar was dat ruim 370.000 euro op; daarbij zijn de twee landelijke edities van 2008 en 2014 die in Zeeland plaatsvonden, opgeteld. Per deelnemer is dat ruim 50 euro.