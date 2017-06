Joey de Kok prolongeert titel driebanden

Joey de Kok uit Lewedorp werd in Sluiskil Nederlands kampioen driebanden (foto: Stichting 3banden Promotie Zeeland)

Halve finale

De Kok maakte vooral in de halve finale indruk. Tegen Michael Vink uit Groede won hij met 30-6 en een gemiddelde van 1,304 over 23 beurten. In de finale had De Kok meer beurten nodig. Hij won na 46 beurten met een gemiddelde van 0,652.

Kampioen

Twee jaar geleden stopte De Kok, die wordt gecoacht door Jean Paul de Bruijn, met voetballen om zich volledig op het biljarten te richten. Nu is hij voor de tweede keer op rij Nederlands kampioen geworden.