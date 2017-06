Raketten op laatste dag van Stadsfeesten Middelburg

Het is de vierde en laatste dag van de Stadsfeesten in Middelburg. De middag stond vooral in het teken van activiteiten voor kinderen. Na een drukke vrijdag en zaterdag viel de belangstelling wat tegen.

De Stadsfeesten werden voor de vijfde keer gehouden. Het is wel het laatste jaar van voorzitter Huibert Jan Vader. Hij stopt ermee, omdat hij tijd wil voor andere werkzaamheden.

De Gentse feesten hebben model gestaan voor de Stadsfeesten van Middelburg. De afgelopen dagen was er straattoneel, muziek en dans. Het evenement is een samenwerking tussen winkeliers, horeca en de gemeente.

Raketten op Abdijplein (foto: Omroep Zeeland)