Sterk optreden Boehlé/Van de Velde in Utrecht

Dirk Boehlé (l) en Steven van de Velde stonden in Utrecht in de finale (foto: @beachvolleybal)

Spannende finale

Boehlé en Van de Velde maakten het spannend in de finale. Nadat ze de eerste set met 21-18 hadden verloren werkten ze in de tweede set een matchpoint weg en wonnen die met 24-22. In de beslissende set ging het opnieuw gelijk op, maar Boehlé en zijn partner kwamen net te kort voor een stunt (15-11).

Wat een titanenstrijd. Boehlé en Van de Velde winnen de tweede set vs @BrouwerMeeuwsen Beslissende 3e set om het goud #eredivisiebeach pic.twitter.com/WZI2PLwZsW — Beachvolleybal (@nlbeachvolley) June 11, 2017

Toernooiverloop

In de eerste ronde werd het Oostenrijkse duo Seidl/Winter met 2-1 verslagen. Hierna volgde een 2-0 nederlaag tegen Penninga/Van Steenis. De volgende twee wedstrijden eindigden beiden in een 2-0 zege tegen respectievelijk Feldkamp/Haanappel en Van Gilst/Kalmeijer. Daardoor plaatste Boehlé/Van de Velde zich voor de kwartfinale, waarin Van Garderen/Varenhorst met 2-1 werd verslagen. In de halve finale was Penninga/Van Steenis opnieuw de tegenstander. Ditmaal waren Boehlé en Van de Velde met 2-0 te sterk, maar in de finale ging het dus net mis.



Het duo Boehlé/Van de Velde is de laatste tijd in grootste vorm. Toernooien in Arnhem, Vlissingen, Werkendam en Sint-Anthonis werden allemaal gewonnen.