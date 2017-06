Sportpub Goes eerste Zeeuwse landskampioen ooit

Sportpub Goes is kampioen geworden in de Eredivisie pool. Het is voor het eerst dat een Zeeuwse club de titel op het hoogste niveau van Nederland weet te winnen.

Goes is de eerste Zeeuwse landskampioen ooit (foto: Omroep Zeeland) Laatste speeldag

Op de laatste speeldag, die in Woerden werd gespeeld, moest het team uit Goes winnen om kampioen te worden. Dat lukte tegen Sportcentrum Utrecht. Hierdoor werd het eerste landskampioenschap ooit veiliggesteld. Vorig jaar was Goes ook al dicht bij de titel, maar toen lukte het niet.