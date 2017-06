Zeeland wordt wakker: Ride for the Roses, wadlopen en raketten

Opbrengst Delta Ride for the Roses

Iets meer dan 150.000 euro. Dat is de opbrengst van drie dagen Delta Ride for the Roses. Slechts één keer - in 2013 - bracht het Zeeuwse evenement meer geld op voor KWF Kankerbestrijding.

Eindbedrag Delta Ride for the Roses (foto: Omroep Zeeland)

Wadlopen op z'n Zeeuws

Wadlopen, maar dan op z'n Zeeuws. Dat deden zondagmorgen zo'n veertig deelnemers aan de excursie van Natuurmonumenten op de Slipperplaat. De enige toegankelijke zandplaat in de Oosterschelde.

Lynden op zoek naar dier en schelp (foto: Omroep Zeeland)

Raketten op Abdij

Kinderen namen vanmiddag met raketten het Abdijplein onder vuur tijdens de laatste dag van de Stadsfeesten in Middelburg. Met een beetje water en lucht schoten ze de projectielen soms wel tien meter de lucht in.

Raketten op Abdijplein (foto: Omroep Zeeland)

