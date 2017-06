Appartementen moet kerk redden van ondergang

De Onze Lieve Vrouwekerk in 1818 (foto: Wikipedia)

De appartementen moeten geld opleveren om het voortbestaan van de kerk te garanderen. Op dit moment is er veel achterstallig onderhoud aan het kerkgebouw waardoor het binnenkort niet meer verantwoordelijk is om diensten te houden. De naastgelegen pastorie aan de Singel wordt verkocht.



Inloopavond

Maandag 19 juni worden de plannen voorgelegd aan parochianen, omwonenden en de gemeente. Volgens het bestuur van de kerk is het plan nog niet definitief en zijn de plannen nog in ontwikkeling.