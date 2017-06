Aandeelhouders stemmen in met verkoop aandelen DELTA

DELTA opgesplitst in onderdelen (foto: Omroep Zeeland)

In Middelburg kwamen maandagochtend de aandeelhouders, alle Zeeuwse gemeenten en de provincie bijeen. Niet alleen om te stemmen over de verkoop van de aandelen van de Zeeuwse Netwerkholding, maar ook om de laatste jaarcijfers al dan niet goed te keuren.

Het oude DELTA is per 1 juli opgesplitst in drie onderdelen: PZEM, DELTA en DNWG. PZEM verzorgt het opwekken en de verkoop van energie aan bedrijven. DELTA neemt een deel van die stroom af en levert dat aan de particuliere klanten. DNWG verzorgt het onderhoud aan de fysieke netwerken, zoals hoogspanningskabels.

Het is vanwege de splitsing de laatste keer dat er één presentatie is van de jaarcijfers van DELTA. De jaarcijfers worden voortaan los van elkaar gepresenteerd door PZEM, DELTA en Enduris.

Niet positief

De laatste jaarcijfers waren zoals bekend niet positief. Er werd over 2016 58 miljoen euro winst gemaakt. Die winst was uitsluitend te danken aan goede prestaties van de netwerk- en retailbedrijven. De energiecentrales draaiden met een groter verlies dan waar rekening mee werd gehouden. Het gaat om een bedrag van 94,2 miljoen euro.

