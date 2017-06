Overschrijvingen amateurvoetbal: nog drie dagen

Kyle Doesburg is een van de spelers die weggaat (foto: Sjaak van der Salm)

Hoofdklasse zaterdag

Veel nieuwe gezichten bij Hoek, dat ook veel spelers ziet vertrekken. Zo speelt Kyle Doesburg (foto) volgend seizoen bij ASWH.

Hoek

nieuw weg Marijn Wijkhuis (Dordrecht) Lionel Fitsch (Barendrecht) Ruben Besuyen (Dordrecht) Nathan Lagrou (Zwevezele) Niek van Sprundel (Dikkelvenne) Kyle Doesburg (ASWH) Rik Impens (Hamme) Giovanni Siereveld (Vlissingen) Sidi Ceesay (Temse) Guillaume Clinckemaillie (Dikkelvenne) Stef de Backer (Deinze) Josimar Pattinama (Halsteren) Titas Vitukynas (Litouwen) Nick de Groote (Oostnieuwkerke) Yoshi Verbrugge (Eendracht Aalst) Brian Meulmeester (GOES) Kim van den Bergh (Harelbeke) Armand Doka (Londerzeel) Vin Vercouteren (Mariekerke) Alexander Embrechts (onbekend) Aaron Verwilligen (Temse) Bram Leroy (Olsa Brakel)

Stefan Quinten speelt ook volgend seizoen bij Kloetinge (foto: Ron Quinten)

1e klasse zaterdag

Kampioen Bruse Boys krijgt aanvallend versterking van Sander van 't Hof, voormalig Zeeuws topscorer. En Kloetinge heeft Mitchell Braafhart aangetrokken. De keeper komt over van Axel.

Bruse Boys

nieuw weg Sander van 't Hof (WHS) Dylan Adelaar (Verenigde Staten) Wesley den Hollander (SSV'65) Tom Blomaard (Luctor Heinkenszand) Ti-Jey Bins (Den Bommel)

Kloetinge

nieuw weg Rutger van Rossum (Luctor'88) Wouter Duvekot (Terneuzense Boys) Mitchell Braafhart (Axel) Corne de Jonge (GOES) Maarten van Vooren (Dauwendaele) Jannick Rentmeester (Luctor Heinkenszand) Jeroen de Jonge (XerxesDZB) Justin Meulpolder (Kapelle) Ramon Janson (MZC'11)

voetbal (foto: Omroep Zeeland)

2e klasse zaterdag

Arnemuiden

Nieuw: Celino Davidse (Jong Ambon)



Weg: geen

Axel

Nieuw: Tim de Feijter (HVV'24), Stijn Verstraeten (Terneuzense Boys), Roy van Ham (Terneuznese Boys), Shurandell van Uytrecht (Terneuzen), Sjef van der Kinderen (HVV'24)



Weg: Mitchell Braafhart (Kloetinge), Urmelon Martis (Terneuzense Boys)

De Meeuwen

Nieuw: Gennaro Eikenhout (Zeelandia Middelburg), Jordi Hamelink (Zeelandia Middelburg)



Weg: Thijs Binnerts (Dauwendaele), Hanno Kant (Dauwendaele), Alfaro Pentury (onbekend)

MZC'11

Nieuw: Koen Dalebout (eigen jeugd), Jaco van der Schee (was gestopt), Tim de Looze (eigen jeugd), Davey van Essen (eigen jeugd)



Weg: Ramon Janson (MZC'11), Mike de Voogd (ZSC'62), Rob Schalkoort (Kapelle), Sofyan Azzagari (Kapelle), Jeroen de Wild (Kloetinge), Niels Zoutewelle (gestopt), Lars Holm (gestopt), Corné Schilperoort (gestopt)

Nieuwdorp

Nieuw: Teun Rentmeester (GOES)



Weg:

Oostkapelle

Nieuw:



Weg: Karim Ben Sellam (Vlissingen), Amine El Bekkaoui (RCS)

Serooskerke

Nieuw: Derk van den Bosch (RCS), Quinten Lourens (Dauwendaele), Beaudoin Haeck (Zeelandia Middelburg)



Weg: Jasper Wilderom (lager elftal), Bennet Passenier (lager elftal), Jannick Wondergem (lager elftal)

SSV'65

Nieuw: Michel Korsuize (Apollo'69), Cahit Arslanlar (Bevelanders)



Weg: Wesley den Hollander (Bruse Boys), Rico de Putter (Krabbendijke), Alex van Dongen (Hontenisse), Richard Schouten (Kloetinge), Jordy Matondo (Kapelle), Moreno van Aerde (Apollo'69), Ronnie Hillebrand (lager elftal)

Terneuzense Boys

Nieuw: Wouter Duvekot (Kloetinge), Urmelon Martis (Axel)



Weg: Stijn Verstraeten (Axel), Roy van Ham (Axel)

voetbal (foto: Omroep Zeeland)

3e klasse zaterdag

's-Heer Arendskerke

Nieuw:



Weg:

Bevelanders

Nieuw:



Weg:

Dauwendaele

Nieuw: Hanno Kant (De Meeuwen), Andre Goedhart (Nieuwland), Oktay Asil (Jong Ambon), Khalid Kaldoon (Jong Ambon)



Weg: Maarten van Vooren (Kloetinge), Mark Vermue (Nieuwdorp), Nigel Lord (Zeelandia Middelburg), Joshua van Dolder (VCK), Quinten Lourens (Serooskerke)

Duiveland

Nieuw:



Weg: Thijs Rentier (GOES)

GPC Vlissingen

Nieuw: Yoeri Nijsse (Vlissingen), Robin de Pagter (Zeelandia Middelburg), Umut Ertem (Jong Ambon), Soufian Bohadi (Zeeland Sport)



Weg: Shannon Braafhart (Vlissingen), Bjorn Langeveld (RCS), Sven Ronde (lager elftal), Okan Bastos (onbekend)

Kapelle

Nieuw: Justin Meulpolder (Kloetinge), Salim Achoui (GOES), Urven Bernadina (RKVFC Sithoc), Jordi Matondo (SSV'65), Sofyan Azzagari (MZC'11), Rob Schalkoort (MZC'11), Ries de Jonge (lager elftal), Reinier Goedemondt (eigen jeugd), Ruben de Jonge (eigen jeugd), Cas de Waard (eigen jeugd), Stijn Driessen (eigen jeugd), Sander Schrier (eigen jeugd)



Weg: Joel Danielse (DwO'15), Rick Butijn (Waarde), Niels de Waard (lager elftal), Nick Venmans (lager elftal), Romano Meerman (lager elftal), Len Eversdijk (lager elftal), Djangko Besuijen (lager elftal), Sidney Driessen (lager elftal), John Weststrate (gestopt), Ramon Ribbink (gestopt), Tom Laureys (gestopt), Bart Zondervan (gestopt), Jurrian Minderhoud (gestopt), Awin Sukraj (gestopt), Rens Hundersmarck (gestopt)

Krabbendijke

Nieuw:



Weg:

Kruiningen

Nieuw:



Weg:

Lewedorpse Boys

Nieuw:



Weg:

NOAD'67

Nieuw:



Weg:

RCS

Nieuw: Amine El Bekkaoui (Oostkapelle), Anwar Roemeratoe (Jong Ambon), Conner Meerman (Kloetinge), Yannick Taniwel (Jong Ambon), Bjorn Langeveld (GPC Vlissingen), Miquel Nijssen (Jong Ambon), Tim Muntjewerf (2e selectie), Raeven Buckley (eigen jeugd)



Weg: Thomas de Rijke (Zeelandia Middelburg), Derk van den Bosch (Serooskerke)

Rillandia

Nieuw:



Weg:

Tholense Boys

Nieuw:



Weg:

VCK

Nieuw: Joshua van Dolder (Dauwendaele), Sven Wisse (JVOZ), Cores Siwabessy (JVOZ), Ton Hillebrand (eigen jeugd), Timo Harinck (eigen jeugd)



Weg: Jurian van Winterswijk (Walcheren)

Vlissingen

Nieuw: Marinello Titaley (Jong Ambon), Ignacio Misaine (Jong Ambon)



Weg: Joey Dos Santos (Vlissingen, zon)

Walcheren

Nieuw: Etienne Mallie (Vlissingen), Maarten van Rosevelt (GOES)



Weg:

Wemeldinge

Nieuw:



Weg:

WHS

Nieuw:



Weg: Sander van 't Hof (Bruse Boys)

Zaamslag

Nieuw:



Weg:

ZSC'62

Nieuw:



Weg:

voetbal (foto: Omroep Zeeland)

4e klasse zaterdag

Apollo'69

Nieuw: Moreno van Aerde (SSV'65)



Weg: Michel Korsuize (SSV'65)

Cadzand

Nieuw:



Weg:

Colijnsplaatse Boys

Nieuw:



Weg:

Domburg

Nieuw:



Weg:

DwO'15

Nieuw:



Weg:

Hansweertse Boys

Nieuw:



Weg:

Hoedekenskerke

Nieuw:



Weg:

Jong Ambon

Nieuw:



Weg: Umut Ertem (GPC Vlissingen)

Kwadendamme

Nieuw:



Weg:

Luctor Heinkenszand

Nieuw: Tom Blomaard (Bruse Boys), Jannick Rentmeester (Kloetinge)

MZVC

Nieuw:



Weg:

Nieuwland

Nieuw:



Weg: Andre Goedhart (Dauwendaele)

De Noormannen

Nieuw:



Weg:

Patrijzen

Nieuw:



Weg:

SKNWK

Nieuw:



Weg:

Smerdiek

Nieuw:



Weg:

SPS

Nieuw:



Weg:

Spui

Nieuw:



Weg:

Stavenisse

Nieuw:



Weg:

Veere

Nieuw:



Weg:

Vosmeer

Nieuw:



Weg:

Waarde

Nieuw:



Weg:

De Westhoek

Nieuw:



Weg:

WIK'57

Nieuw:



Weg:

Wolfaartsdijk

Nieuw:



Weg:

Zeeland Sport

Nieuw:



Weg:

GOES (foto: Orange Pictures)

Hoofdklasse zondag

Veel mutaties bij Vlissingen en de kersverse hoofdklasser GOES. Zo speelt GOES-topscorer Steve Schalkwijk volgend seizoen voor Vlissingen. Raymond Wolff gaat juist van Vlissingen naar GOES.

GOES

nieuw weg Raymond Wolff (Vlissingen) Steve Schalkwijk (Vlissingen) Corne de Jonge (Kloetinge) Mart de Kroo (Vlissingen) Brian Meulmeester (Hoek) Teun Rentmeester (Nieuwdorp) Rick de Punder (Sint-Maarten) Jelle Klap (Sparta Rotterdam) Jan-Paul van Hecke (JVOZ) Maarten van Rosevelt (Walcheren) Daniël Wissel (Zeelandia Middelburg) Levi Mombarg (Zeelandia Middelburg) Yannick van de Woestijne (Zeelandia Middelburg) Thijs Rentier (Duiveland)

Vlissingen

nieuw weg Giovanni Siereveld (Hoek) Raymond Wolff (GOES) Steve Schalkwijk (GOES) Abdoe Abdenbi (Halsteren) Mart de Kroo (GOES) Roycel James (Halsteren) Louis Ficq (Jong Ambon) Said Bouzambou (Terneuzen) Karim Ben Sellam (Oostkapelle) Yoeri Nijsse (GPC Vlissingen) Shannon Braafhart (GPC Vlissingen) Etienne Mallie (Walcheren) Joey Dos Santos (Vlissingen, zat) Salim Ben Sellam (Zeeland Sport)

Daniel Wissel (foto: Warda Soethout)

2e klasse zondag

Zeelandia Middelburg

Nieuw: Levi Mombarg (GOES), Thomas de Rijke (RCS), Nigel Lord (FC Dauwendaele), Karim Amer (GOES), Colin van den Berg (JVOZ), Niels van Helleman (JVOZ), Werner Schreuder (eigen jeugd), Dylan de Silva Gomez (eigen jeugd)



Weg: Beaudoin Haeck (Serooskerke), Daniel Wissel (GOES), Yannick van de Woestijne (GOES), Mahboeb Rahimi (onbekend), Remco Felius (gestopt), Aron Sass (gestopt)

Said Bouzambou speelt komend seizoen voor Terneuzen (foto: Paul ten Hacken)

3e klasse zondag

Breskens

Nieuw:



Weg:

HVV'24

Nieuw: Jaimy de Visser (TVC Breda), Sjoerd de Graaf (Terneuzen), Hendrik de Maeyer (KFC Sinaai), Joshua Geertsen (Sint-Niklaas), Jordi Maas (Terneuzense Boys), Joris Blommaert (eigen jeugd), Nick Rijckaert (eigen jeugd), Jeroen Leenknegt (eigen jeugd)



Weg: Tim de Feijter (Axel), Sjef van der Kinderen (Axel), Sam de Theije (Hontenisse), Damian Dam (onbekend), Dennis Buys (lager elftal), Job Inghels (lager elftal), Tim Siersema (lager elftal)

Hontenisse

Nieuw: Sam de Theije (HVV'24), Alex van Dongen (SSV'65), Roy Cremers (SDO'63), Titiano Staes (Zaamslag), Gyon de Bakker (lager elftal), Rob de Pooter (eigen jeugd), Jef Kerckhaert (eigen jeugd)



Weg: Marnix Clippelaar (Zaamslag), Jordy Maervoet (Zaamslag), Jeroen Verschuren (lager elftal), Pim de Bakker (lager elftal)

Philippine

Nieuw: Jordy Lammertijn (eigen jeugd), Jochem Sol (eigen jeugd)



Weg:

Terneuzen

Nieuw: Said Bouzambou (Vlissingen)



Weg: