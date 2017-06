Verhoogd risico op natuurbranden

De Veiligheidsregio waarschuwt voor natuurbranden (foto: Omroep Zeeland)

De natuurgebieden zijn nog vochtig door regen van vorige week, maar worden snel droger. Er is nog geen stookverbod, maar de Veiligheidsregio waarschuwt wel voor extra voorzichtigheid. Vuurtje stoken mag alleen wanneer je in het bezit bent van een ontheffing.

De natuurbrandmeter heeft 4 fases:

- Rood: De kans op een natuurbranden is extra groot. Verbod op vuur, vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk. Roken wordt afgeraden.

- Oranje: De kans op een natuurbrand is aanwezig. Verbod op vuur, vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk. Roken wordt afgeraden.

- Geel: Er is geen grote kans op een natuurbrand, maar het kan toch gebeuren. Wees voorzichtig met bijvoorbeeld vuurkorven en vuurwerk.

- Groen: Het is vochtig in de natuur, waardoor de kans op een natuurbrand nihil is.

Uit de hand lopen

In onze provincie zijn er veel natuurgebieden met bos, heide en gras. Een brandje in het bos of in de duinen kan volgens de VRZ al snel uit de hand lopen, waardoor tientallen hectaren natuurgebied in rook op kunnen gaan. Zo vloog begin juni een duingebied bij Vrouwenpolder in brand.

Bekijk ook:

- Tweehonderd meter duinen afgebrand bij Vrouwenpolder

- Brand legt duin bij Domburg in de as