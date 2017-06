Zeevaartfotograaf aan boord van containerreus: 'Fantastisch om te zien!'

Adri van de Wege uit Terneuzen aan boord van de containerreus Madrid Maersk samen met kapitein Larsen (foto: Adri van de Wege)

Samen met enkele tientallen andere scheepvaartliefhebbers kon hij eerst een blik werpen op het schip vanaf een rondvaartboot en daarna mocht hij als zelfs een kijkje nemen aan boord van het schip. "Dat is echt fantastisch om te zien!"

Het is onvoorstelbaar dat een schip zo groot is." Zeevaartfotograaf Adri van de Wege uit Terneuzen

Van de Wege lepelt de afmetingen van het schip moeiteloos op. "Dat schip is 59 meter breed, dat is bijna niet voor te stellen. En op de brug sta je 65 meter boven het water. Dat is gigantisch! Er zit zelfs een lift in en die heeft dus 25 verdiepingen."

Onder de indruk

De Madrid Maersk staat op dit moment te boek als het op één na grootste schip ter wereld. Van de Wege is nog altijd onder de indruk: "Het is echt enorm. Het is onvoorstelbaar dat een schip zo groot is."

De containers aan boord van de containerreus Madrid Maersk in de haven van Antwerpen (foto: Adri van de Wege)

De Terneuzenaar werkte vroeger zelf in de scheepvaart en tegenwoordig fotografeert hij alles wat vaart. Hij weet wel waarom juist hij mee mocht de containerreus op. "Dat komt door mijn connecties in de Antwerpse haven", lacht hij.

Techniek

De kapitein gaf hem ook een kijkje op de brug. Daarbij viel Van de Wege vooral de moderne apparatuur op die daar gebruikt wordt. "Die techniek van tegenwoordig is onvoorstelbaar. Dat hadden wij vroeger niet, hoor!"

De brug van de containerreus Madrid Maersk (foto: Adri van de Wege)

Gemeten in het aantal containers is de Madrid Maersk overigens al niet meer de grootste, want er komt een schip aan dat nóg meer containers kan vervoeren. De Madrid Maersk kan 20.568 containers vervoeren. Alleen de OOCL Hongkong kan er nog meer verstouwen, dat heeft genoeg ruimte aan boord voor meer dan 21.000 containers.

Ondanks die extra ruimte aan boord is er volgens Van de Wege qua afmetingen weinig verschil. "Dat andere schip is niet zozeer groter, maar kan net iets meer containers vervoeren, omdat het net een iets andere indeling heeft."

Allergrootste

De OOCL Hongkong is op het moment onderweg naar de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip op vrijdag 23 juni rond 17.00 uur verwacht. Dan kun je noteren dat je het allergrootste schip hebt gezien. Tot er een nog groter schip gebouwd wordt, natuurlijk...

