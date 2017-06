Zeeuwse Willie Wortels staan in de rij voor een patent

Zeeland loopt nog wel achter op andere provincies (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland loopt nog wel achter op de rest van Nederland. Zeeland is weliswaar de hoogste stijger, maar onze buren in Noord-Brabant vragen veel vaker patent aan. Zo werden er in de periode 2008 en 2012 in Zeeland tussen de 0 en 2.000 aanvragen gedaan. In Noord-Brabant zijn in die periode meer dan 12.000 octrooien verleend.

Verschil is logisch

Dat is volgens econoom Joris Meijaard van het ZB Planbureau ook logisch. Brabant heeft namelijk een technische universiteit waar veel wordt gewerkt aan nieuwe innovaties. Daarnaast komt het verschil ook door het soort bedrijven dat in de regio is gevestigd:

Het zijn vaak MKB-bedrijven die een patentaanvraag doen vanuit Zeeland. Grote bedrijven zoals DOW doen het ook wel, maar zullen niet zo snel vanuit Zeeland patent aanvragen.

'Zeeland steeds innovatiever'

Volgens Meijaard laat de stijging wel zien dat Zeeland innovatiever wordt. Want hoe meer aanvragen, hoe meer uitvindingen er worden gedaan. En dat hoeven niet alleen grote bedrijven te zijn.

Meer aanvragen

In de toekomst verwacht Meijaard meer patentaanvragen. De komst van een Bèta college van Campus Zeeland kan bijdragen aan nog meer innovatie. "Alleen al het idee dat er een Bèta college komt, kan bij bedrijven de drang vergroten om in Zeeland te blijven of zich er te vestigen. Dat draagt allemaal bij aan nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen op het gebied van innovatie."