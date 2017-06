Het is officieel: Zeeuwse knop is grootste strandtekening ter wereld

Met de wereldrecordpoging hebben 1350 leerlingen geld opgehaald voor het goede doel Sawasdee, die kinderen in Cambodja een toekomst biedt. Dat heeft in totaal 52.341 euro opgeleverd.

De Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, feliciteerde de kinderen van Obase met hun prestatie via een video boodschap. Die werd getoond op de enorme beeldschermen tijdens het slotfeest.

Het is niet voor het eerst dat Obase een wereldrecord heeft gebroken. Twee jaar geleden heeft een school de grootste kindergraancirkel ter wereld gemaakt in de vorm van een vlinder op een akker in de buurt van Zierikzee. Die recordpoging is uiteindelijk zelfs in het Guiness Book of Records beland. Ook deze grootste strandtekening gaat nu dat befaamde boek vol wereldrecords in.

Lees ook: