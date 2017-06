OM eist anderhalf jaar cel voor aanrijden motoragent

Achttien maanden cel voor aanrijden van motoragent (foto: Omroep Zeeland)

Agenten zagen die dag de bestuurder op de Nieuwe Vlissingseweg rijden en wilden hem controleren, omdat ze hem herkenden en hij nog een openstaande celstraf had staan van 28 dagen. De Vlissinger stond op het punt zijn auto in te stappen toen de agent luid 'staan blijven' riep. De man stapte snel in, gaf flink gas en ging hij er met hoge snelheid vandoor.

Opzettelijk

De motoragent achtervolgde de man. In de buurt van de Willem van de Veldelaan en Hercules Segherslaan botste de man, die alleen in de auto zat, opzettelijk tegen hem aan. De motoragent stond op dat moment stil en raakte niet gewond.

Het was een paniekreactie, nu heb ik spijt. " De 26-jarige verdachte uit Vlissingen

Rechter in de rechtbank (foto: Omroep Zeeland)

De officier van justitie zag geen bewijs voor poging tot doodslag, maar wel voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Naast een gevangenisstraf eist het Openbaar Ministerie dat de verdachte een klinische behandeling ondergaat. Ook vindt het OM dat hij een rijontzegging van drie jaar moet krijgen.

De 26-jarige Vlissinger wordt niet helemaal toerekeningsvatbaar geacht. Hij heeft een licht verstandelijke beperking. Aan de andere kant woog de officier van justitie mee dat de verdachte een strafblad heeft van zestien pagina's met feiten als bedreiging, geweld, vernieling, joyriden en rijden zonder rijbewijs. Dat hij een veelpleger is, pleitte dus niet voor hem.

Spijt

De verdachte vertelde de rechter dat hij vorig jaar mei erg druk in zijn hoofd was door een stressvolle situatie. "Ik had geen eigen huis en schulden. Ook moest ik nog 28 dagen zitten, daarom probeerde ik aan de politie te ontkomen. Het was een paniekreactie, nu heb ik spijt."

De rechtbank in Middelburg doet over twee weken uitspraak.

