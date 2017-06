Drugs gevonden in container Vlissingse haven

Bij fruitoverslagbedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost is in een container drugs gevonden. De politie wil nog niet veel kwijt over de vondst. Zo is onduidelijk om welke drugs het gaat en hoeveel er is gevonden.

Controles De politie en douane controleren op dit moment wagens op en rond het terrein. Agenten inspecteren papieren van inzittenden en doorzoeken voertuigen. Bij het terrein van Kloosterboer is ook een stuk omheining stuk geknipt. De politie onderzoekt of er verband is met de vondst van de drugs.