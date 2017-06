Verhulst: 'VNG-congres levert Zeeland zo'n 7,5 ton op'

Populair

Het VNG-congres wordt ieder jaar ergens anders gehouden. De organisatie is populair bij gemeenten omdat ze zichzelf goed kunnen profileren. Burgemeester René Verhulst van Goes: "Het is promotie. Je kan jezelf laten zien en tonen waar je mee bezig bent. Daarnaast zitten alle hotels in de omgeving vol en die mensen spenderen ook geld en komen soms nog eens terug."

Verhulst verwacht dat het congres ongeveer 750.000 euro gaat opleveren: "Dat komt dan van geld dat mensen besteden in de hele regio. De hotels van Terneuzen tot Renesse zijn goed gevuld dankzij het congres."

Arjen Lubach

De gasten krijgen een vol programma voorgeschoteld. Zo zijn er workshops en lezingen van bijvoorbeeld demissionair minister Plasterk en televisie-presentator Arjen Lubach. Daarnaast wil de gemeente Goes ook de rest van Zeeland goed laten zien: "We trekken het breder dan Goes, we willen laten zien dat Zeeland meer is dan enkel zon en strand. Alle gemeenten, provincie en waterschap werken samen om een goed beeld te kunnen tonen", aldus Verhulst.

Om de sterke kanten van de provincie te benadrukken zijn er excursies gepland in verschillende Zeeuwse gemeenten: "We laten de grote bedrijven als Dow zien ,maar ook het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp komt aan bod. Zij hebben de Slag om de Schelde op de kaart gezet." Het thema van het congres is Vakmanschap in Zeeland.

Niet alleen Goes

Dat het evenement wordt gehouden in Goes, komt volgens Jantine Kriens, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vooral door die samenwerking. "Goes heeft het samen met andere Zeeuwse gemeenten gedaan, maar ook met ondernemers en bedrijven. Dat geeft de boodschap: Wij in Zeeland nodigen jullie hier uit. Dat heeft wel indruk gemaakt."

