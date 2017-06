Aandeelhouders slikken: 'we hebben ons tafelzilver verkocht!'

Het was niet de leukste werkdag van de aandeelhouders van PZEM. Maandag moesten ze stemmen over de verkoop van aandelen van het Zeeuwse Netwerkbedrijf. En dat was even slikken.

We hebben ons tafelzilver verkocht!" Wethouder Jon Herselman Met die zin benadrukt wethouder Herselman van de gemeente Kapelle het gevoel dat bij veel aandeelhouders over blijft. Want wat er overblijft draait verlies. Namelijk de energiecentrales. Weliswaar kan dat verlies worden opgevangen met de opgebrachte 450 miljoen euro, maar dat blijft niet zo. "Er moet nu gekeken gaan worden naar oplossingen" aldus Herselman. Het oude DELTA wordt per 1 juli opgesplitst in drie onderdelen: PZEM, DELTA en Enduris dat onder De Zeeuwse Netwerkgroep (DNWG) valt. PZEM verzorgt het opwekken en de verkoop van energie aan bedrijven. DELTA neemt een deel van die stroom af en levert dat aan de particuliere klanten. DNWG verzorgt het onderhoud aan de fysieke netwerken, zoals de kabels en leidingen van de hoogspanningskabels naar de mensen thuis. Ik vind de kerncentrale een nationale verantwoordelijkheid" Gedeputeerde Carla Schönknecht Gedeputeerde Carla Schönknecht die namens de provincie aanwezig was is het daar roerend mee eens. "Absoluut. Er moet een plan van aanpak komen." Dat komt er in september, zo is de verwachting. En wat de verliesgevende kerncentrale betreft vindt Schönknecht dat de overheid bij moet springen. Lees ook: Aandeelhouders stemmen in met verkoop aandelen DELTA

