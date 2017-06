Zeeuwse vogelaar spot Siberische gierzwaluw bij Westkapelle

Siberische gierzwaluw bij Westkapelle (foto: Thomas Luiten)

Normaal gesproken komt de vogel alleen voor in het oosten van Rusland, Oost-Azië en in Australië. Toch is het niet ondenkbaar dat er een exemplaar in Westkapelle is beland. De vogel is eerder al wel gezien in Denemarken, Zweden, Spanje en Groot-Brittannië.

Zeker

Luiten vermoedt dat het dier nog ergens boven Walcheren vliegt, maar het kan ook dat de Siberische gierzwaluw al gevlogen is. Hij is er zeker van dat het inderdaad om de Siberische gierzwaluw gaat. Dat is goed te zien op de twee foto's die hij van de vogel heeft gemaakt.