Dit is de uitvinding van Tim uit Goes: een onzichtbare helm

Onder een pet

Tim heeft een hoofdbeschermer uitgevonden die onder een pet, muts en hoofddoek past. Hij noemt het zelf geen helm, maar een 'inlay'. "Hij is dunner dan andere fiets- of sporthelmen. Hij is veilig, maar voldoet niet aan de standaardeisen van een normale helm. Vandaar dat het eigenlijk geen helm genoemd mag worden."

Zeven jaar geleden begon Tim met de ontwikkeling. "Mijn vader deed mee aan een zeilwedstrijd en moest van mijn moeder een helm dragen. Maar de normale helmen vond hij te dik. Hij vroeg aan mij om iets te ontwikkelen." Inmiddels is het product af en heeft Tim zijn vaste baan opgezegd om zich volledig op zijn uitvinding te storten.

Hij kreeg patent op zijn uitvinding (foto: Omroep Zeeland)

Patent

Tim heeft ook patent op zijn innovatie. Hiermee is zijn product beschermd en mag niemand het zomaar namaken. "Het biedt ook kansen bij het zaken doen. Bedrijven nemen je toch serieuzer als je laat zien dat je patent hebt." In juli moeten de eerste exemplaren in de winkel liggen.

In Zeeland zijn er in een jaar tijd meer dan zestig procent meer patentaanvragen gedaan in Zeeland. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Octrooi Bureau. Het aantal aanvragen is in onze provincie het snelst gestegen, maar we blijven nogal altijd achter op andere provincie.

