'De Schelde heeft niet alleen geschiedenis, maar vooral ook toekomst'

Van Hoepen begon ooit als jonge jongen op de tekenkamer en zwaait nu af als directeur vastgoed. Hij maakte woelige jaren mee bij de scheepswerf. Zoals het RSV-debacle, de keren dat het bedrijf op de rand van het faillissement verkeerde, stakingen en de overname van de werf door de Damen Groep. "Die overname is een zegen geweest; daarom bestaan we nog", zegt Van Hoepen. "Maar ik ben en blijf een echte Scheldeman."

De Bentley-tijd

In de tijd dat Van Hoepen begon, zag de wereld er nog heel anders uit. "Het was de tijd van de Bentleys. President-directeur Hupkes was echt de grote baas", zegt Van Hoepen. "Ik zie het nog zo voor me, de vaste rituelen: de slagboom moest open staan als hij aan kwam rijden. De chauffeur droeg zijn koffertje en de portier borstelde hem even af. Dan ging hij naar zijn kantoor. De chauffeur liep er met zijn koffertje achteraan en leverde dat af bij de secretaresse. Zo ging dat toen."

Speciaal voor Omroep Zeeland ging Van Hoepen, voor het eerst in 50 jaar, naar het museum van de werf in de Oude Verbandkamer aan de Willem Ruijsstraat in Vlissingen. "Door het museum bestond de indruk in Vlissingen dat het klaar was met De Schelde en dat is natuurlijk niet zo. Ik vind dat er meer ruchtbaarheid aan het huidige bedrijf moet worden gegeven, ook door het museum. Ik zeg weleens gekscherend: Er is al een museum, en dan komt er ook nog een monument, je hoeft alleen nog maar te overlijden."

Goede toekomst

Van Hoepen gaat met een goed gevoel weg; hij is positief over de toekomst van de scheepsbouw in Vlissingen. "Het gaat heel goed met de jachtbouw bij Damen en met Damen Schelde Naval Shipbuilding. Alleen zien mensen dat niet altijd. Veel schepen worden nu in het buitenland gebouwd. We moeten zien te overleven. Daarna komt de scheepsbouw vanzelf weer terug naar Vlissingen. Want deze stad zonder scheepswerf, dat bestaat niet."