Foutje: Monasch kreeg in Goes de stemmen van Baudet

(foto: OZ)

De berichtgeving van de NOS is gebaseerd op de analyse van de Politieke Academie die in maart tientallen mensen inhuurde om de uitslagen bij alle 388 gemeenten in Nederland in te zien en na te tellen.

Geen gevolgen

De organisatie constateerde iets minder dan 14.000 verschillen tussen de officiële uitslagen van de verschillende kieskringen en de eigen tellingen in die gemeenten. Waaronder dus in Goes. Joost Smits van de Politieke Academie laat de NOS weten dat deze fouten niet leiden tot een nieuwe verdeling van het aantal zetels in de Tweede Kamer.

