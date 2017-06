Jesper (11) loopt vier keer dertig kilometer voor Nicole

Hij is één van de jongste deelnemers aan de Vierdaagse in Nijmegen. Jesper Vermeersch (11) woont in Sas van Gent en gaat vier keer dertig kilometer lopen om geld op te halen voor zijn ernstig zieke plaatsgenoot Nicole.

Zo'n beetje vanaf het moment dat hij kon praten en lopen vroeg Jesper aan zijn opa wanneer hij de Vierdaagse mee mocht lopen. En dit jaar is het zover. Samen met opa en zijn moeder gaat Jesper de sportieve uitdaging aan. Hij traint elke week met zijn grote voorbeeld, zijn opa. Twintig tot dertig kilometer en dat gaat goed. "Ik heb nooit blessures en soms een beetje spierpijn." Jesper is tijdens de Vierdaagse van Nijmegen elf jaar. Hij mag toch meedoen omdat de deelname open staat voor iedereen die dit jaar 12 jaar wordt, of ouder is. Jesper wil de Vierdaagse niet 'zomaar' lopen. Hij gaat zoveel mogelijk geld ophalen voor een stichting die zich inzet tegen de Ziekte van Lyme. En dat allemaal vanwege Nicole, een plaatsgenoot van hem. Lees ook: De actiepagina van Jesper Voor Nicole Het meisje van begin twintig is ziek, heel ziek. Ze is moe, kan bijna niet meer lopen en dat vindt Jesper moeilijk om te zien. Hij hoopt dat veel mensen hem en dus ook Nicole willen helpen. "Elke euro telt," zo stelt de jonge Vierdaagseloper. Jesper zal op televisiebeelden te herkennen zijn aan zijn Zeeuwse vlag. De 101ste editie van Vierdaagse van Nijmegen gaat op dinsdag 18 juli van start.