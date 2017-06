Zestien insprekers bij vergadering Brouwerseiland

Zo moet Brouwerseiland eruit komen te zien. (foto: Zeelenberg Architectuur)

Weerstand

Over het project wordt al lang gepraat en veel actie tegen gevoerd. Surfers zijn niet blij, omdat daarmee hun surfspot verdwijnt. Ze zeggen dat de bebouwing wind tegenhoudt en dat ze geen plek meer hebben om met campers en auto's langs het meer te staan. Natuurorganisaties protesteren, omdat ze bang zijn voor de gevolgen van de natuur en zij liever de kust niet zien volgebouwd worden.

Brouwerseiland is een project waarbij dertien eilandjes in het Grevelingenmeer worden opgespoten en bebouwd worden met meer dan driehonderd luxe villa's.

Over twee weken, op 29 juni, neemt de gemeenteraad definitief een besluit of Brouwerseiland er wel of niet mag komen.

