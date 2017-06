Vernield bermmonument Bjorn in ere hersteld

"Het is zijn plekje, zijn plaatsje en het voelt goed dat het nu weer in ere is hersteld." Zo reageert Marijke van Loon uit Terhole. Het vernielde bermmonument voor haar verongelukte zoon is maandag weer opgeknapt.

Sierstukken Twee chromen sierstukken van de uitlaat van Bjorns auto waren een belangrijk deel van het monument. En die heeft iemand in maart met een slijptol eraf gezaagd en meegenomen. Marijke van Loon: "Dat is met geen pen te beschrijven. Je snapt het niet dat iemand dat kan doen." Mooi gelukt Aangifte en een getuigenoproep leverden niets op. Het gezin kreeg talloze reacties en steunbetuigingen. Het bedrijf waar Bjorn werkte, bood aan een nieuw sierstuk te maken en dat werd maandagavond geplaatst. "Het is mooi gelukt. We zijn hier erg blij mee." Bjorn verongelukte vier jaar terug op de plek waar het monument staat, aan de Hontenissestraat bij Hulst. Hij was toen 21 jaar. Moeder en zus van Bjorn kijken toe bij herstellen bermmonument (foto: Omroep Zeeland)